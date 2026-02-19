女優でタレントの榊原郁恵（66）が19日までに自身のインスタグラムを更新。韓国を訪れたことを明かし、人気女優、人気タレントとの3ショットを披露した。「ひー様(高橋ひとみさん)が出演してる『千と千尋の神隠し』をどーしても観たくて…韓国に行って来ました！」と書き出すと、韓国での自身と女優の高橋ひとみ、タレントの大沢あかねとの3ショットをアップ。「丁度1週間前！ひとりで海外なんて経験無いのに大沢あかねち