5児の父でタレントのつるの剛士（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。趣味が詰まった自宅の一室を公開し、そのこだわりを明かした。【写真】スゴイ！多趣味！部屋を公開したつるの剛士つるのは「だれも遊びにこないし、いつもひとりぽっちだけど毎日ワクワクしてたあの頃のまま、ワクワクを拗らせた50歳の部屋」とコメント。少年時代の気持ちをそのままに、大人になった今も変わらぬ“ワクワク”を大切にしている様子を