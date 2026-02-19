きのう発足した第2次高市内閣が本格始動です。政府はけさの臨時閣議で、閣僚に続き副大臣・政務官を全員再任することを決定しました。国会記者会館から中継です。閣僚を再任した理由について高市総理はきのう、「すでに全速力で政策実現に邁進してくれている」と説明していて、継続性を重視する一方、党の人事では一つ大きな変更点がありました。政府はけさ開いた臨時閣議で、第1次高市内閣の副大臣・政務官を全員再任することを決