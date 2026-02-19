浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は2日目を迎えた。2Rで熱いバトルが展開された。早めに先頭に立った佐藤貴也に4周目で滝下隼平（41＝飯塚）が追いつき、前に出た。負けじと佐藤も差し返す。そこに荒尾聡も加わって勝負は三つ巴に。最終周回。佐藤、荒尾、滝下の順番でバックを迎え、佐藤、荒尾が外を回ったところを滝下が果敢にイン突き。滝下が格上2人を力強く破った。「荒尾さんが来てくれてよかった。