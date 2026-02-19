フリーアナウンサーの細谷翠（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産に向け、3月より産休に入ることを伝えた。【写真】ふっくらお腹で報告した細谷翠アナ投稿で「おしらせ」とし、「いつもご覧いただき ありがとうございます。この春家族が増えることになりました。第二子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と報告した。続けて「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが