トランプ政権のエネルギー担当閣僚が来月、初めて日本を訪問し、エネルギー安全保障面での日米やインド太平洋諸国との協力について、協議する方針であることがわかりました。複数の関係者によりますと、アメリカのトランプ政権でエネルギー政策を担当するバーガム内務長官とライト・エネルギー長官は、東京で来月14日から2日間開かれる「インド太平洋エネルギー安全保障フォーラム」に参加する方向で調整しています。2人の閣僚とし