NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』（毎週月〜土曜 前7：45）が19日放送され、18日に卒業が発表された初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月の登場シーンにSNS上で反響が寄せられた。【写真】泣ける…アンおねえさんから花束を受け取る秋元杏月冒頭からゴリラのモノマネを披露したあづきおねえさん。表情豊かにゴリラになりきり、出演する子どもたちもご満悦の様子だった。卒業発