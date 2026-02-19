巨人は19日、新外国人のボビー・ダルベック内野手(30)が体調不良のため練習には参加せず、宿舎で静養すると発表した。那覇キャンプでは、ここまで2試合行われた練習試合には出場せずに調整していたが、16日のライブBP(実戦形式の打撃練習)ではウィットリーと対戦し、三遊間への安打性の当たりを放っていた。