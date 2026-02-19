スノーボード女子スロープスタイル銅メダルの村瀬心椛選手の地元・岐阜市では１８日夜、パブリックビューイング（ＰＶ）があり、同級生らが二つ目のメダル獲得に歓喜した。市スポーツ交流センターに約７０人が集まり、村瀬選手が３本目に見事な着地を決めると拍手が鳴り響いた。同じ小中学校に通った女性（２１）は「地元で遊ぶ時は普通の女の子。着地が成功して安心したし、感動した。帰って来たら、いっぱいハグします」と笑