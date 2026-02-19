東京・江戸川区の葛西橋で、タクシーが工事現場で誘導にあたっていた男性とぶつかる事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。【映像】事故現場の様子午前8時半ごろ、江戸川区を流れる荒川の葛西橋の上で「人がはねられた。男性が頭から血を流している」と通行人から110番通報がありました。警視庁などによりますと、タクシーが、工事現場で誘導にあたっていた70代とみられる男性とぶつかったと