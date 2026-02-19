ミラノ・コルティナオリンピックは大会13日目、日本スノーボード陣が大活躍した。女子スロープスタイルで、深田茉莉選手（19）が金メダル、村瀬心椛選手（21）が銅メダルを獲得した。深田選手が金メダルを獲得したのは、レールやジャンプのセクションで技を繰り出し得点を競うスロープスタイル。2回目で1位に立っていたオリンピック初出場の深田選手は、3回目に挑み、金メダルへさらに得点を伸ばし暫定1位とした。一方、ビッグエア