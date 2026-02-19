巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手が１９日、体調不良のためキャンプの練習参加を見送った。球団が公表した。メジャー通算４７本塁打で「ポスト岡本」の期待がかかる右の大砲。宮崎キャンプのフリー打撃では連日、特大のサク越えを連発していた。１４日のライブＢＰに臨むなど順調にステップを踏んでいたが、２１日のヤクルトとの練習試合で予定されていた実戦デビューは不透明となった。