米ＮＢＣスポーツ（電子版）は１８日（日本時間１９日）に今季のナ・リーグのサイ・ヤング賞獲得候補５人を発表した。１位は２年連続受賞に期待がかかるパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）でオンラインスポーツベッティング「ドラフトキングス」のオッズは＋２２５だ。「最初の２シーズンで防御率１・９６と１・９７を記録し、間違いなく野球界で最も圧倒的な投手」と評した。２位はドジャースの山本由伸投手（２７