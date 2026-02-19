Ｊ２大宮が明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループの第３節・Ｊ３福島戦（２１日・ＮＡＣＫ）の試合前にクラブ史上初となるピッチ上でのファッションショーを実施する。元「テラスハウス」出演者の又来綾や山岳ランナーの上田瑠偉らが参加し、レッドブル社のプロダクト企画チームとの共同開発により誕生したアパレルグッズ「ＳｔａｄｉｕｍＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」を披露する。クラブを通して、又来は「初めまして！