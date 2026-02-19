【「Pokemon Trading Card Game Pocket」：最新情報】 2月19日23時 公開予定 ポケモンは、デジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の最新情報を本日2月19日23時に公開する。 「ポケポケ」公式Xにて投稿された告知映像では、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場する御三家ポケモンのニャオハ、ホゲータ、ク