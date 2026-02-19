巨人の春季キャンプは１９日、那覇での２次キャンプ初日を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、２６年型阿部巨人の“気になる選手”の筆頭として日本ハムから移籍した松本剛外野手（３２）の名前を挙げ、その起用法がＶ奪回のキーになるとした。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊まずチェックしたいと思っていたのは、今年の巨人の打線の中心は誰か、そしてどういう野球になるのか、という点だ。ある程度「打てる」前提にするの