【モデルプレス＝2026/02/19】E-girlsとして活動していた藤井萩花が2月17日、自身のInstagramを更新。レザージャケット姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元E-girlsで双子の母「大人の色気」美脚全開の全身ショット◆藤井萩花、レザースタイル公開藤井は3枚の近況ショットを投稿。ダークブラウンのレザージャケットにグレーのニット、ブラックのショート丈のボトムス、ブーツを合わせ、落ち着いた室内空間を背景に撮影された