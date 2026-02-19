【モデルプレス＝2026/02/19】女優の桐谷美玲が2月17日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開した。【写真】36歳ママ女優「想像以上の分厚さ」パンパンに膨らんだシール帳3冊◆桐谷美玲、シール帳公開桐谷は「がっつり平成女なので、どっぷりシールに沼ってます」とコメントし、シールでパンパンに膨らんだシール帳3冊の上に自身の顔を乗せ、テーブルの上にもさらに2冊のシール帳が置かれたショットを公開。「最近の私の癒しは