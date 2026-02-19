【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの辻希美が2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夢空ちゃんを連れて打ち合わせに行ったことを報告し、話題となっている。【写真】5児のママタレ「ムチムチあんよ可愛すぎる」第5子抱えた2ショット◆辻希美、第5子・夢空ちゃんとハンバーガーショップへ辻は「今日は夢とシエル」「打ち合わせだけどw」とコメントを添え、写真を投稿。夢空ちゃんと共に辻の母親が経営しているハンバー