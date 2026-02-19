この先2月20日(金)〜3月4日(水)は、低気圧が周期的に通過し、23日(月・祝)頃は北日本を中心に荒れた天気となるおそれがあります。東・西日本も曇りや雨の日が増えて、水不足の地域には恵みの雨になるでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。23日(月・祝)頃は北日本を中心に荒天注意2月20日(金)〜26日(木)の期間は、23日(月・祝)頃の荒天に注意が必要です。22日(日)から23日(月・祝)にかけては発達す