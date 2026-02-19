円全面安、ドル円155円台回復NZドル円きのうの下げ帳消し 円全面安、ドル円は一時155円の大台をつけた。きのうNZ中銀ハト派据え置きを受け急落したNZドル円は92.60円台に上昇、きのうの下げを帳消しにしている。1月の失業率が4.1% と予想（4.2%）外に横ばい、悪化しなかったことが好感され豪ドル円は109.50円台に上昇している。 シルクNZ中銀総裁補が「経済回復ペースが速まれば我々は対応する」と発言したことでNZ