アジア株韓国株大幅上昇、サムスン電子が最高値「HBM4」価格700ドルに設定か 東京時間11:15現在 香港ハンセン指数 26705.94（休場） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5656.35（+149.34+2.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 9104.10（+97.12+1.08%） アジア株式市場の大半は春節（旧正月）のため休場。台湾市場は20日まで、中国市場は23日まで休