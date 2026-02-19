【新興国通貨】ドル高受けてオフショア人民元は6.89台後半＝中国人民元 中国市場は休場。ドルオフショア人民元(CNH)は昨日ロンドン市場での6.88台前半から、朝に6.8900台へ上昇し、さらに6.8960元台まで上昇している。 USDCNH6.8966