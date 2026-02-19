ＮＺドル円は昨日の下げ分を解消＝東京為替 ドル円の上昇もあり、NZドル円は昨日中銀会合後の下げ分を解消し、会合前に付けていた92円60銭台を一時付けた。昨日会合後は一時92円を割り込んでいた。 NZDJPY 92.51