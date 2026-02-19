【新興国通貨】ペソ安がやや優勢=メキシコペソ 昨日中南米市場でドルメキシコペソは上昇。ロンドン市場での17.087から17.240を付けた。その後少しもみ合いも17.20前後がしっかりとなっており、ドル高ペソ安圏推移。 USDMXN17.207