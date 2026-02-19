元俳優で現在は花創家として活動する志穂美悦子（70）が17日、自身のインスタグラムを更新し、鍛え上げられた筋肉美を披露した。【写真・動画】「凄すぎる」“ムキムキ”に鍛え上げられた肉体美を披露する70歳志穂美悦子志穂美は、1970年代から80年代、アクション俳優として活躍。ドラマ『熱中時代』（78年）や映画『里見八犬伝』（83年）、映画『二代目はクリスチャン』（85年）、映画『男はつらいよ幸福の青い鳥』（86年）