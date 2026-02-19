俳優の井上芳雄（46）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真多数】帝劇119人の名札ずらり…レミゼ＆モーツァルト！など貴重座談会ショットも東京藝術大学在学中の20歳の時に舞台デビューして25周年、今ではミュージカル界のプリンスと呼ばれる井上。46歳になった現在も活躍を続ける井上の舞台をVTRで紹介すると…その姿に大喜びの黒柳徹子が「何か歌って！」と突然のリクエスト。