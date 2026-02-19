警視庁不動産管理会社「ハナマサ」（東京）から約8億円を横領したとして、警視庁暴力団対策課は19日までに、業務上横領の疑いで東京都渋谷区、会社役員松沢泰生容疑者（74）を再逮捕し、新たに埼玉県朝霞市、団体職員松森智恵子容疑者（65）を逮捕した。暴対課は、容疑者らが現金を得る目的で同社を不正に乗っ取ろうとしたとみている。2人の逮捕、再逮捕容疑は他者と共謀して2022年12月27日、同社が所有する埼玉県東松山市にあ