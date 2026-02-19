スノーボード女子スロープスタイル金メダルの深田茉莉選手（１９）の地元・愛知県みよし市で１８日、パブリックビューイング（ＰＶ）が行われた。約１５０人が駆けつけ、深田選手の華麗な技にスティックバルーンを打ち鳴らし、歓声を上げた。最前列で見守った父・範生さん（５７）は「積み重ねた努力が実った。こんなにうれしいことはない」と満面の笑みを見せた。９位だったビッグエアは現地で観戦、深田選手を「過去は変えら