幼稚園のママ友グループも、卒園したら疎遠になっていくもの？今回は、グループLINEでママ友だちの本音を知った出来事をご紹介します。退会しました「幼稚園のボスママ。嫌味な性格だし、気に入らないママ友は仲間外れにするし、正直言うと嫌いでした……。だけど、目をつけられないためにボスママを褒めたり、グループLINEにメッセージが来たらすぐ返信するような生活をしていました。そんな日々を続け、ようやく子どもが卒園す