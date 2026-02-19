お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。妻とのなれそめを明かした。ケンコバは先月31日、CS放送フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表した。千原ジュニアから「お相手の方はどういった方？」と聞かれると、「公式発表上では、風魔一