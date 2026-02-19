2月18日 公開 (C) まるよのかもめ／白泉社 【拡大画像へ】 「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」公式Xアカウントは2月18日、第19話の校正原稿の一部を公開した。 公開された画像には、もちづきさんが冷凍うどんを調理しているらしいシーンが描かれている。気になるのは「ちんまり」という、あまりこの漫画には似つかわしくない書き文字だ。冷凍うどんをもちづきさんがどのように食すのか、まさ