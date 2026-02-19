19日は二十四節気のひとつ雨水です。降るのが雪から雨に変わって雪どけが始まるころと言われていますが、県内は一日を通して気温が上がらず、季節の歩みは足踏みしそうです。関向アナウンサー「あさ8時過ぎの秋田駅前です。気温は氷点下1.2度まで冷え込んでいます。きょうはみなさん、しっかり着込んでますね」上空の寒気の影響で19日朝の県内は冷え込みました。最低気温は大館市が氷点下3.9度、横手市が氷点下2.4度、秋田市