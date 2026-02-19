[2.18 練習試合 U-17日本代表 4-0 広島文化学園大]U-17日本代表の中心選手として、エースとして、U-17ワールドカップ優勝に再挑戦する。MF北原槙(FC東京)は広島文化学園大との練習試合に2シャドーの一角として先発出場すると、1本目11分に先制ゴールを決めた。MF舘美駿(修徳高)の右からのラストパスをニアで1タッチの左足シュート。難易度の高そうなシュートだったが、GKの届かない左隅のコースへ鮮やかに沈め、1本目唯一のゴ