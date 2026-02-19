「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、日立製作所が「買い予想数上昇」で２位となっている。 トランプ米大統領は１７日、日本による対米投融資の第１号案件が決定したと発表。ガス火力発電と原油積み出し港、人工ダイヤモンド製造の３プロジェクトが開始することとなった。１９日早朝にはＮＨＫが第２弾の選定作業において、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検