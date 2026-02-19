・マイクロアドが４連騰、広告管理向けワンタグソリューション「ＵｎｉｏｎＴａｇ」を提供開始 ・岡野バがＳ高、対米投融資の第２弾「次世代型原子炉」検討と伝わり関連株に思惑 ・リガクＨＤは急速人気化、キオクシア関連の最右翼で政策投資恩恵に対する思惑も ・トレファクは続急伸、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・マーケットＥは急反発、「スターリンクビジネス」の取り扱いを開始 ・ブ