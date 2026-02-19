UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦が18日に開催され、昨季準優勝のインテルは敵地でボデ・グリムトに1-3で敗れた。クリスティアン・キブ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。アスプミラ・スタディオンの人工芝とノルウェーならではの厳しい寒さ。公式戦6連勝中と好調のインテルだったが、他のビッグクラブと同じく“魔境”に飲み込まれることになった。前半20分、ボデ・グリムト