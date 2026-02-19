清水エスパルスは19日、2025シーズンまで所属していたDF落合毅人(25)がカンタベリー・バンクスタウンFC(オーストラリア)へ加入することを発表した。新潟県出身の落合はアルビレックス新潟のアカデミーから新潟明訓高、法政大を経て、2023年に清水へ加入。2024年に沖縄SV(JFL)、2025年にエリース豊島FC(関東1部)へ期限付き移籍し、清水とは2025シーズン限りで契約満了となっていた。以下、クラブ発表プロフィール●DF落合毅人(