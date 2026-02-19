VANLINKS株式会社は、NANLITEブランドのLEDライト「FC-720B」「FC-720C」を2月18日（水）に発売した。シリーズ最大出力の750Wを実現した。 いずれも、750Wの高出力に対応したLEDライト。筐体サイズは従来FC系列とほぼ変わらない。 引き続きボーエンズマウントに対応し、リフレクターやソフトボックスなどの照明アクセサリーが装着できる。 本体操作のほか、DMX/RDMを利用した外部コントロ