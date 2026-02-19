土屋太鳳が主演を務め、佐久間大介（Snow Man）らが出演する映画『マッチング TRUE LOVE』（2026年全国公開）のウルトラティザービジュアルが解禁された。佐久間も自身のXでリアクションを見せている。 【写真】土屋太鳳＆佐久間大介らが海辺に佇む『マッチング TRUE LOVE』ウルトラティザービジュアルなど①～③ ■雄大な夕陽を背に、土屋太鳳＆佐久間大介らが海辺に佇む意味深ビジュアル 『マッ