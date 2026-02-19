19日前引けの日経平均株価は続伸。前日比454.99円（0.80％）高の5万7598.83円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は990、値下がりは539、変わらずは62と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を159.44円押し上げ。次いでＳＢＧ が137.18円、ファストリ が27.28円、信越化 が21.89円、住友電 が20.86円と続いた。 マイナス寄与度は