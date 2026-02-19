19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数753、値下がり銘柄数611と、値上がりが優勢だった。 個別ではリブセンス、ＴＶＥ、岡野バルブ製造がストップ高。ＴＡＮＡＫＥＮ、大本組、イチケン、大成温調、日本ドライケミカルなど115銘柄は昨年来高値を更新。木村化工機、宮入バルブ製作所、児玉化学工業、石川製作所、サンデンは値上がり率上位に買われた。 一方、テクニスコ、日本精密がストップ安。辻