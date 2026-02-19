19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数265、値下がり銘柄数284と、売り買いが拮抗した。 個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、ワンダープラネット、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。シンバイオ製薬は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、グリーンエナジー＆カンパニー、アスア、ジェイグループホールディングス、日本ファル