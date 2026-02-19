国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第8週の世界ランキングを発表した。31ランクアップの34位へと大きく順位を上げたのが平野美宇（木下グループ）である。「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」で準優勝を果たし、復調を印象付けた25歳に中国メディアも言及。平野自身もSNSで思いをつづっている。 ■2023年以来の決勝進出で存在感 平野は昨年5月の世界卓球（個人戦）以降、国際大会への出場を絞っていた影響