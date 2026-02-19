法人税約4300万円を脱税したとして、不動産賃貸会社と代表が刑事告発されました。東京国税局査察部から刑事告発されたのは、不動産の賃貸などをおこなう「N＆K」と加藤順一郎代表です。関係者によりますと、加藤代表は、2023年5月までの1年間で品川区の賃貸用マンションから得られる家賃収入とマンションを売却して得た利益などを申告せず、約1億7200万円の所得を隠し、法人税約4300万円を脱税した疑いが持たれています。加藤代表