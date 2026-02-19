株式会社モバオクは17日（火）、エンゲート株式会社と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが実施する「SAGA久光スプリングス 2025-26応援感謝スペシャルオークション」が2月17日（火）から開始することを発表した。 このオークションでは、2025-26シーズンに