ＳＴＵ４８の石田千穂（２３）が、３ｒｄ写真集（タイトル未定、集英社）を４月２２日に発売することが１８日、発表された。石田はグループからの卒業を発表しており、今作は「卒業写真集」となる。「シンガポールでおいしいご飯をたくさん食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。ＳＴＵ４８での活動を始めた１５歳の頃の私と比べると、本当にお姉さんになりました。感慨深いです。とっても