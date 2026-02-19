不動産売買で得た利益を申告せず約4300万円を脱税した疑いで、不動産会社の代表が刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは千葉県木更津市の「株式会社N＆K」と加藤順一郎代表（70）です。加藤代表は、2023年5月から1年間、自社で所有していた東京・品川区大井にある賃貸マンション1棟分の家賃収入と売却した利益約1億7200万円を申告せず、法人税など約4300万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は、自身