タレントのやす子が１４日にカンテレで放送された「おかべろ」に出演し、ＭＣのナインティナイン岡村、ＮＯＮＳＴＹＬＥ石田から収入や貯金について質問攻めにあった。番組では、やす子がブレイク後に給料が３６０倍になったと伝えた。岡村は「自分が頑張ってきたからね。何を言われる必要もない」とクールに話したあとで「なんぼ？」と直球で尋ねた。やす子は「言わないで下さいよ。関西のテレビってお金好きですよね〜」