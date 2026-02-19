千葉ロッテマリーンズは3月15日の西武とのオープン戦（ZOZOマリンスタジアム）終了後のグラウンドで、選手トークショーを開催すると発表した。3月13日から15日までの期間は「2026プレシーズンイベント」と題し、選手との写真撮影会やハイタッチ会などを実施予定で、トークショーはその一環として行われる。トークショーでは、ここまでの調子や2026年シーズンに向けた意気込みなどをテーマに、参加選手によるトークを実施する